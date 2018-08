El Estirón cuenta con los mejores especialistas para que tus hijos coman bien

El Estirón sigue trabajando para combatir la obesidad infantil y para ello cuenta con la colaboración de profesionales en Psicología y Nutrición.



¿Tu hijo no come? ¿Come demasiado? ¿Sólo come lo que le gusta? La psicóloga Ferrerós responderá a estas preguntas y muchas más. María Luisa, siempre siempre al mundo de la infancia, es autora de libros de referencia como 'Ábrazame, mamá' o 'A dormir sin problemas'. Con ellos ayudó a muchos padres a tomar el mejor camino en la educación de sus hijos y ahora se une al doctor Mariscal para enseñarnos cómo comer y alimentar a nuestros pequeños.



El doctor David Mariscal es médico especialista en nutrición y director de la prestigiosa Clínica Mariscal de Madrid. El Doctor es experto en crecimiento y obesidad infantil. Además ocupa el cargo de vicepresidente en la Fundación Escuela de Salud. Con su colaboración, las familias que participan en El Estirón y todas las que lo ven desde sus casas, conocerán las claves y consejos para lograr que sus hijos adquieran hábitos correctos y saludables a la hora de alimentarse y practicar actividades físicas, evitando así la obesidad infantil.