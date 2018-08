Familia González Gonzalo

Nerea es la mayor de los hijos. Con tan sólo 8 años se las ingenia para no comer lo que no le gusta. Pesa 43kgs y mide 1.40cm.



Come de lo que le gusta y no le gusta realizar actividades físicas. Sus padres están muy pendientes de ella e intentan acompañarle siempre para montar en bicicleta.



Con El Estirón intentaremos que aprenda que moverse pueda llegar a ser un entretenimiento para ella y que comiendo de todo crecerá más sana, feliz y fuerte.







El más pequeño de la casa es todo lo contrario a su hermana. Se llama Christian y es un auténtico "diablillo". Mide 1,16cm y pesa 21kgs.



Come de casi todo y es puro nervio. Le encanta la comida de su abuela, Prudencia, que es la cocinera de la casa. Cocina todo tipo de platos tradicionales.