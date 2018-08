Ya no hay excusa para que toda la familia se apunte a montar en bicicleta

Hay muchos motivos para acudir a la 'Fiesta de la bicicleta': pasarlo bien, estar con la familia, hacer ejercicio, pasar un día saludable. En El Estirón sabemos que realizar cualquier actividad física es vital para los más pequeños y si se divierten mucho mejor.



Antes de comenzar una ruta en bicicleta no nos podemos olvidar de alimentarnos bien. Comer fruta y sobre todo, un desayuno bien completo que aporte la energía suficiente.



La bici tiene muchos beneficios: es un medio de transporte saludable que no contamina y nos hace llegar más rápido a nuestros destinos. Es una forma de ganar en salud, tiempo y calidad de vida.



¡Ya no hay excusa para que toda la familia se apunte a las dos ruedas!



Más de 100.000 personas pedalean en la 'Fiesta de la bicicleta'



Más de 100.000 personas pedalearon por el centro de Madrid en la "Fiesta de la bicicleta", un recorrido familiar de 22 kilómetros animado con música, concursos y disfraces que este año ha cumplido su 35 edición.



La fiesta comenzó a las 9.00 horas de la avenida de Menéndez Pelayo, al lado del parque del Retiro, el mismo punto donde finalizó tras recorrer lugares emblemáticos de Madrid como la plaza de Cibeles, la Gran Vía, la glorieta de Bilbao, el paseo de la Castellana o la calle de Goya.



A primeras horas de la mañana, las calles de alrededor del parque del Retiro comenzaron a abarrotarse de familias, grupos de amigos y niños dispuestos a participar en el recorrido.



Algunos de los participantes llegaron hasta allí en coche, pero muchos otros lo hicieron en transporte público, de manera que estaciones de Metro como la de Ibiza, situada junto al punto de salida, se colapsaron con centenares de ciclistas que hacían cola para poder salir al exterior.



Unos con casco y otros sin él, los miles de participantes se adueñaron por un día de las calles más céntricas de la capital española y las han recorrido en un ambiente festivo en el que no ha faltado música y animación.



La cita ciclista coincidió con la fiesta de la trashumancia, en la que pastores y 2.000 ovejas recorren varias calles del centro de la capital por donde discurría la Cañada Real, lo qu obligó a los organizadores a invertir el recorrido tradicional de la fiesta de la bicicleta.