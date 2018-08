Los Requena se enfrentan al reto de comer tomate, ¿lo conseguirán?

EL ESTIRÓN I MEJORES MOMENTOS

Javier y Alejandro tienen puré de verduras y hamburguesas de atún y merluza. Hasta ahí todo bien, si no fuese porque en la hamburguesa su madre ha camuflado unas rodajas de tomate. Esta verdura rica en vitamina A y C no es plato de gusto para los pequeños. ¿Conseguirán comerse el tomate?