'Sports & Trops' celebra su gran final

'Sports & Trops' llega a su fin tras un curso repleto de grandes momentos y sobre todo, de deporte. Con motivo de esta despedida se ha celebrado uan reunión final en la capital con los colegios, procedentes de Guadalajara, Tenerife, Salamanca, Badalona, Valencia y Madrid , que han participado en este interesante proyecto.



El ex ciclista profesional y monitor de 'Sport & Trops', Nacor Burgos, nos ha contado que en cada una de estas ciudades han participado unos 10 colegios y que esta gran final ha reunido al colegio ganador de cada ciudad.



Durante varios días se han dispitado distintas pruebas de futbol, cilismo, baloncesto, atlelismo y balonmano, además de una prueba cultural fundamental. La suma de puntos de todas estas pruebas tendrá un ganador final.

Una experiencia, inolvidable para todos los niños y ha sido más importante que ganar o perder. "El deporte es una vía muy importante de transmisión de valores", ha afirmado el ex ciclista.



El objetivo de este proyecto se ha conseguido y se han transmitido muchos valores del deporte como: la autosuperación, el compañerismo, el esfuerzo y el compañerismoentre unos y otros. "He podido ver a niños de otros colegios intercambiándose camisetas, jugando juntos y eso es la labor más importante de Sport & Trops".



También ha explicado que la labor de los padres ha sido fundamental en todo este proyecto, "es fundamental animar a los niños, apoyarles y no meterles presión", ha explicado Nacor Burgos.