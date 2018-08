Menuterraneus, primer servicio online que planifica la dieta familiar a partir del menú escolar

El servicio, disponible también en formato 'app' desde el móvil, se basa en un algoritmo pensado y diseñado por dietistas para lograr un menú equilibrado basado en la dieta mediterránea. El resultado es una planificación semanal personalizada que ofrece una solución rápida al quebradero de cabeza de las familias en lo que respecta a organizar las comidas de los niños.



"El día a día lleva a muchas familias a plantearse la cena de los niños en el último momento, lo que suele dar como resultado un menú poco variado y, en muchas ocasiones, repetitivo con el de la escuela", han destacado Cristian Cisa y Borja Berenguer, co-fundadores de Menuterraneus.com.



"Nuestro servicio permite que cada usuario personalice su menú e incluso ofrecemos la posibilidad de que nos envíen escaneado el menú escolar para que se lo introduzcamos en el sistema si no quieren hacerlo ellos mismos", han apuntado ambos.



Además, Menuterraneus.com pone a disposición de sus usuarios una receta sencilla de todos los platos que sugiere; actualmente cuenta con más de 250 recetas. Cada usuario puede añadir sus propias recetas y compartirlas con el resto de usuarios, creando así una comunidad con el menú familiar como hilo conductor.



"Nuestras recetas buscan la sencillez, ya que no todo el mundo dispone de tiempo para cocinar platos elaborados", han explicado los fundadores. "En cambio, las recetas que aportan los usuarios pueden ser tan complejas como ellos quieran, y eso enriquece las posibilidades y aporta valor añadido", han añadido



La fórmula de Menuterraneus.com tiene la ventaja de que se puede escoger entre diferentes tipos de perfil y también es útil para familias sin hijos o personas que viven solas. Sin embargo, lo que es más importante es que el sistema 'aprende' del propio comportamiento del usuario.



El sistema también posibilita establecer un menú en base a un "plato único" con los distintos alimentos que deben estar presentes en cada comida. Según el INE, en España un 30 por ciento de la población infantil padece sobrepeso, por lo que el objetivo principal de Menuterraneus.com es el de fomentar hábitos alimenticios saludables para todos los miembros de la familia.



"No somos una plataforma para las personas que quieren perder peso sino para aquellas personas que quieran cuidar su alimentación y mantener una dieta sana y equilibrada", han explicado los fundadores de Menuterraneus.