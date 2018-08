Aprende cómo mantener tu boca sana y a prevenir las caries

.- No abuses de las chuches: Así conseguirás prevenir los ataques de placa bacteriana. ¿Por qué es importante? Todo el mundo tiene placa bacteriana en la boca. Cuando ésta se combina con la comida genera un "ácido" durante unos 20 minutos, que ataca a los dientes y los hace más proclives a la caries. Siempre que comes se produce un ataque de placa bacteriana. Ese es el motivo por el que tu hijo debe limitar el número de veces que come dulces y chucherías y no picar continuamente a lo largo del día.



.- Visita al dentista: Que no te dé miedo acudir al dentista, él te ayudará a mantener una correcta higiene dental. Durante las revisiones habituales, examinan los dientes y las encías de tus hijos para prevenir problemas dentales. Cuando vayas al dentista, éste te limipiará los dientes, te aplicará un tratamiento de flúor y responderá a cualquier pregunta que puedas tener.



.- Prevención de caries: Mejor evitar que salgan las caries para no tener que lamentarse. Convierte la salud bucodental en un tema candente con tu hijo, al fomentar unos hábitos correctos desde una edad temprana, así como servir de modelo a imitar. Al centrarte en la prevención, ayudarás a que tu hijo tenga unos dientes y encías sanos y una sonrisa brillante que pueda enseñar con orgullo.



.- Cepillarse los dientes: Cepillarse los dientes con regularidad ayuda a que los dientes y encías de tu hijo se mantengan sanos. ¿Por qué es importante? Cepillarse los dientes elimina la placa bacteriana, que puede conducir a la aparición de la caries dental. El flúor de la pasta de dientes también fortalece los dientes y ayuda a prevenir la caries. Intenta que tu hijo se cepille los dientes al menos dos veces al día, especialmente después del desayuno y antes de acostarse.



.- Utiliza hilo dental: Completa tu limpieza bucal con el hilo dental tras cepillarte los dientes. ¿Por qué es importante? Utilizar hilo dental cada día elimina la placa bacteriana que el cepillado pueda haber pasado por alto. Ayuda a tu hijo a usar el hilo dental hasta que cumpla la edad de 8 años.



.- Enjuágate la boca con flúor: El flúor fortalece los dientes y ayuda a protegerlos de la caries. El enjuague bucal con flúor aporta un nivel adicional de protección, aprovechando el poder anticaries de la pasta de dientes con flúor.