Daniel Molina, Beatriz Gómez y Raúl Formoso, ejemplos de esfuerzo y superación

Daniel Molina, Beatriz Gómez y Raúl Formoso han sido los encargados en esta ocasión de enseñar a los niños del colegio Maristas de Guadalajara la importancia de los valores del deporte. Los deportistas les mostraron a los alumnos cada una de sus disciplinas y cómo la constancia y el esfuerzo tienen sus frutos.



Daniel Molina les contó a los niños cómo con 22 años perdió una pierna por debajo de la rodilla. En un principio pensó que no podría volver a practicar deporte nunca más, pero el esfuerzo y el espíritu de superación le permitió llegar al máximo nivel y convertirse en un atleta olímpico.



Beatriz Gómez enseñó a los niños su disciplina, tiro con arco, cómo funciona un arco y las distintas modalidades que se practican. La deportista lleva dedicándose al tiro con arco desde los 14 años, todo un ejemplo de constancia para los alumnos.



Raúl Formoso, deportista español practicante de tiro al vuelo en la modalidad de foso olímpico, trabajó con los niños en distintas pruebas en equipo en las que practicaban los valores de compañerismo y respeto al rival.



Los profesores y deportistas coinciden en lo que beneficioso que es para los niños las jornadas que organiza 'Sports&Trops'. "Nosotros en las clases de Educación Física no buscamos deportistas de alto nivel, buscamos personas que se desarrollen íntegramente y hay valores como el esfuerzo y el trabajo en equipo o la superación que todos los chicos deberían llevar a su vida diaria", apuntaba Jesús, profesor de Educación Física de CEIP Maristas.





Diez colegios acogen la II edición de 'Sports&Trops'

La iniciativa cuenta con el patrocinio y colaboración del Consejo Superior de Deportes, Fundación Deporte Joven, El Corte Inglés, Correos, Grupo Planeta y el programa Objetivo Bienestar de Atresmedia, además de los ayuntamientos de Badalona, Guadalajara, Madrid, Salamanca y Valencia, así como la Asociación de Deportistas.



Diez colegios de cada una de estas ciudades acogerán este año las actividades diseñadas en ‘Sports&Trops II’. En total, 15.000 escolares recibirán información y practicarán seis deportes diferentes: fútbol, fútbol sala, baloncesto, balonmano, ciclismo y atletismo. Deportistas y exdeportistas profesionales difundirán entre los niños valores como constancia, esfuerzo, trabajo en equipo, hábitos saludables, etc.