Los deportistas Mateo Garralda, Vanesa Lorenzo y Dani Molina visitan un colegio de Guadalajara

'Sports & Trops' ha viajado hasta Guadalajara, una ciudad donde el deporte está muy presente. Su club de balonmano es uno de los más importantes de esta localidad y Mateo Garralda, campeón olímpico de balonmano, ha querido invitar a los alumnos de este colegio a que conozcan un poco más de cerca a este deporte."Hay que enseñarselo dando las mayores facilidades a las familias y a los niños para que vengan a ver un partido de balonmano".



También explicó que 'Sports & Trops' es un proyecto muy importante y necesario, "El deporte refleja los valores que son esenciales y fundamentales en cualquier sociedad". Además aconsejó a los niños que luchen y trabajen mucho por conseguir sus sueños con la ayuda de sus padres, amigos y profesores.



El triatleta paralímpico, Daniel Molina, quién ha superado sus dificultades a través del deporte, ha querido visitar a los niños para compartir con todos ellos sus experiencias. El deportista les contó su difícil situación cuando con 22 años perdió una de sus piernas en un terrible accidente."El deporte me ayudó mucho a superar mi accidente";"El hacer deporte lo que me permite es olvidarme que tengo una discapacidad y que me falta una pierna y que puedo correr, montar en bici, nadar o hacer cualquier tipo de deporte". Además ha quiso recalcar que es necesario que los niños aprendan que aunque se tenga una discapacidad se puede practicar deporte.



La campeona del mundo de tiro olímpico, Vanesa Lorenzo, les dió un buen consejos a nuestros niños que espera que pongan en práctica,"con esfuerzo, constancia, trabajo, superación y ser respetuosos contigo mismo y con los demás, todo se consigue en la vida y quiso reclacar,"en todos los deportes todos somos iguales, tanto los chicos como las chicas".



Desde el colegio' Sagrado Corazón' de Guadalajara están muy contentos y agradecidos con este proyecto que está permitiendo que los alumnos estén aprendiendo muchos valores y que pudedan vivir en primera persona con la experiencia práctica de grandes deportistas de élite.