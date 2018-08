La carretera no está señalizada, está destrozada

A la entrada de La Unión por el Garbanzal estan haciendo obras y para limitar la velocidad han puesto una señal que te indica la presencia de bandas de reducción de velocidad y una señal de 40 km/h. Para sorpresa de todo aquel que pase por alli, resulta que las bandas no son las bandas típicas, que es lo que se indica en la señal unos metros antes... Sino que han picado la carretera imitando las bandas. Lo que en principio no estaba muy bien despues de un mes es para verlo... ya que ahora son surcos. A ver quien es el valiente que pasa a 40 km/h como dice la señal. Hay que pasar practicamente parado para no tener problemas en el coche. A todo esto se suma la mala iluminación que de lo malo los que pasamos todos los dias estamos acostumbrados, pero alguien que pase de noche por 1ª vez podria resultar peligroso... Mi pregunta es ¿quien paga los pinchazos o las ruedan que pierden aire misteriosamente? ¿van a pagar un equilibrado de ruedas a todos los vecinos de La Unión al finalizar las obras? Muchas Gracias.