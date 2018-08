Carretera N-430 en mal estado a su paso por Piedrabuena, en Ciudad Real

Vivo en una travesía a su paso por la localidad de Piedrabuena (Ciudad Real). Se trata de la N-430 que une Valencia con Extremadura. La travesía está en unas condiciones en las que cualquier momento alguien puede tener un accidente, tanto en la circulación del tráfico como los peatones que pasan por las aceras.

Hace poco, una de las cornisas se vino abajo por la cantidad de vibraciones causadas por el exceso de tráfico pesado. En el caso de la casa de un familiar hoy mismo nos hemos encontrado parte de los azulejos que recubren la fachada caídos por las vibraciones constantes del tráfico.

En el caso de mi propia casa, todos los días tenemos que aguantar cómo tiembla la casa cuando pasa un camión. Salen grietas, dormir se hace un poco difícil, se caen cuadros y diferentes objetos a su paso, etc. Llevamos mas de veinte años esperando a que se construya una variante para que los vehículos pesados no tengan que pasar por la localidad (si no lo necesitan) y por el momento seguimos esperando.

Personalmente, nunca había visto la travesía tan deteriorada como ahora, por eso contacto con la plataforma Ponle Freno para denunciar este hecho y con la ayuda de ustedes poder solucionar el problema cuanto antes. Gracias por su atención y enhorabuena por todo lo que están consiguiendo.