La carretera necesita un arreglo

Esta carretera está situada en la Redondela hacia el pueblo de Lepe cogiendo por el cementerio de la Redondela y en el estado que se encuentra es lamentable, pero no es de ahora ya lleva bastante tiempo y no hacen por arreglarla. Por lo que os pido a ver si pudierais conseguir que se arreglara de una vez. Ya que no estamos hablando de tramo corto si no de toda la carretera practica mente. Gracias.