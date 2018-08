Los desperfectos pueden provocar accidentes

Veníamos de un día de campo en el parque de la Corchuela, tuvimos que salir antes porque se puso a llover, la carretera es estrecha, no se ven las líneas en el suelo, no tiene arcén y está en mal estado. Viene un coche de frente por lo que tengo que circular lo más pegada al lado derecho posible para no colisionar con el que viene de frente, y de repente...clack, un agujero en la carretera hace estallar la rueda derecha delantera y pierdo el control del coche.



Por suerte el coche se me fue para el lado derecho, ya que era la rueda derecha la que había estallado, y circulaba a poca velocidad, por lo que pude controlar el volante y meterme en la cuneta .Tuve que llamar a unos amigos para que mis hijas pudieran resguardarse en su coche mientras cambiaba la rueda porque estaba lloviendo a mares. Cuando por fin conseguimos cambiar la rueda, tenia una raja en forma de L de al menos 3 cm por cada lado de la L y la llanta estaba dañada.



Estoy harta de llamar a los ayuntamientos y nadie sabe a quien pertenece la carretera. ¿qué puedo hacer? ¿a quién tengo que reclamar? Espero poder encontrar aquí alguna solución o ayuda.