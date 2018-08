¿Dónde está la línea continua?

Aquí les dejo una foto en las que supuestamente hay una línea continua que según la Guardia Civil me salté y a toda costa quieren hacerme pagar dicha multa de 200 euros. Fotos que les fueron también enviadas a la DGT en 2 ocasiones y de las que hacen caso omiso con tal de cobrar la supuesta sanción a toda costa.



Después de enviárselas 2 veces y pedirles por favor que me indiquen dónde está la línea, que según ellos me salto, sigo esperando a que me lo indiquen (cosa imposible ya que no existe) y me contestan esto: "Permiten estimar, probada la comisión del mismo por la presunción de veracidad que tiene la denuncia formulada y ratificada por los agentes de vigilancia".



Osease y en definitiva que da igual que no sea verdad, pero como lo dicen los agentes pues lo será, algo bastante lamentable la verdad porque estamos totalmente desamparados a merced suya. Todo esto no ocurriría si las carreteras estuvieran bien señalizadas y bien pintadas. Gracias.



La denuncia ha sido notificada al Ministerio de Fomento