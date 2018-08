Mal estado de la carretera y arcén Santa Cruz-La Laguna

Me dirijo a ustedes para reclamar (ya que el Ayuntamiento no me responde) por el estado deplorable en que se encuentra el camino desde mi vivienda en la calle Virgen de La Paz de Vistabella (La Laguna- Tenerife) hasta el hospital San Juan de Dios, por la carretera Santa Cruz-La Laguna nº52, al cual tengo que desplazarme con mucha frecuencia debido a mi estado de salud tras un accidente que me dejó parapléjico.

El camino, que no debería tener ninguna dificultad desde Virgen de la Paz a San Juan de Dios porque es bastante cercano, no solo resulta muy incómodo para mí, que soy una persona discapacitada, y para mi acompañante, sino que nos obliga a afrontar situaciones de riesgo, tanto por caídas por el malísimo estado en el que se encuentra el mismo, como atropellos por parte de los vehículos que se desplazan por la carretera Santa Cruz-Laguna, ya que hay partes en las que tenemos que ocupar la carretera para poder desplazarnos, puesto que no hay acera ni arcén transitable.

Incluyo varias fotografías en las que se observa claramente que no existe acera y que el arcén se encuentra en un estado deplorable y, en ocasiones, totalmente intransitable. Por esta razón solicito que el Ayuntamiento se haga cargo de la rehabilitación de la acera del trayecto mencionado, antes de que haya que lamentar algún accidente e incluso atropello que, debido a la velocidad a la que transitan los coches por esa carretera, sería sin duda de consecuencias fatales