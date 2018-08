Sin paso de peatones

Todos los días paso por esta zona con mis hijos un mínimo de 4 veces para llevarlos al colegio, al llegar al punto que se ve en las fotos me encuentro un desnivel en la acera que me índica un paso de cebra que no existe y tengo 2 opciones, cruzar con cuidado de que no vengan coches, o caminar por la zanja que hay justo al finalizar la acera, maniobra muy arriesgada por el estado en la que se encuentra. Espero atiendan mi denuncia. Gracias de antemano Azucena.