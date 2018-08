¿Por qué dos pasos de peatones?

Dos pasos de peatones, deslizantes cuando hay lluvia, sin señalización vertical, ninguno con acceso para personas con movilidad reducida, uno de ellos va a dar a una calle. Detrás de donde saco la foto hay un colegio y 50 metros más adelante un parque. En esta calle no hay señalización de zona 30 o 40 Km/h. Hace poco han puesto las señales de zona escolar. No han querido poner pasos elevados y no hay zona reservada para autobús escolar.