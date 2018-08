Señalización y asflatado en malas condiciones |

Esta carretera es la que une la localidad de Alhaurín el Grande con su pedanía Villafranco del Guadalhorce en la provincia de Málaga, desde hace muchos años se viene observando la dejadez por parte de las administraciones responsables, dejando de la mano de dios dicha carretera. Ya han ocurrido varias desgracias en ella, ha habido víctimas mortales, aunque su mayoría son accidentes de tráfico debido a su mal estado en todos los aspectos, tanto señalización como asfaltado. Esta carretera necesita un arreglo integral ya para evitar más accidentes y más futuras muertes que seguro, que si no se arregla habrá más. Y una cosa que también suele pasar es cuando llega la época de lluvias, que al pasar un río por uno de los tramos de dicha carretera, al no haber puente, cuando llueve más de la cuenta se "desborda" dicho río (Fahala) y no se puede pasar por allí teniendo que hacer un rodeo bastante grande para llegar a la pedanía.

