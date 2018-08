La señalización indicando entrada autovía A-2 Barcelona, ha perdido todo su reflectante, sólo se aprecia A-2. Por la noche no se ve nada. Las otras señales están igual. El repintado de la carretera no se realiza periódicamente, por la noche y con lluvia no se puede ver la calzada y si a más hay niebla, muy común en esta zona, la visibilidad es nula. Está todo el trazado totalmente abandonado.