Un socavón sin señalizar

Es una obra en la calzada, de las dimensiones que se ven en la foto. Hasta esta noche estaba sin señalizar y aunque pasaras despacio el coche golpeaba. El día 11/03/2011 a las 21:30 estaba yo entrando por la rotonda, lloviendo y de noche y no se veía el socavón, circulaba a 30 y al estar inundado de agua no se observaba dicho socavón. La gracia es que tengo el coche en el taller reventado la parte baja. Planteando posible denuncia al Ayuntamiento por no señalizar o tapar el socavón y proporcionar daños al vehículo.