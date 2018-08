Una vía que supone un riesgo intolerable

Se dice que algo es intolerable, cuando ya no se puede tolerar más. Soy un usuario habitual de la carretera A-1205 (Pto. Oroel) por la que me desplazo todos los días desde Jaca hasta mi puesto de trabajo en La Peña. Desde hace ya varios años circular por esta carretera es una odisea diaria que sufrimos, y sufren nuestros vehículos.



El abandono sistemático que sufre esta vía desde hace más de cinco lustros ha hecho que actualmente el firme se encuentre impracticable, los parcheos ocasionales hacen que haya gravilla suelta y las inclemencias meteorológicas, unidas al paso de las quitanieves (Por cierto, cuando hace falta, ¿dónde están?) y el efecto abrasivo de la sal levantan el asfalto, las cunetas se encuentran enterradas y circulan ríos de agua por la carretera, la señalización se encuentra obsoleta, deteriorada o directamente ha desaparecido. En poco tiempo, conozco varios casos de reventones de ruedas o de cárters destrozados por culpa de los socavones, que en algunas casos parecen colinas sin fondo. Esta odisea hace que tenga que salir 15 minutos antes de mi casa, y esperar una nueva aventura cada día, hoy ha habido un desprendimiento que ha cortado la carretera y que tengo que apartar para pasar, mañana no puedo esquivar un agujero y tengo que llamar a la grúa. Esto deriva en cientos de euros gastados en el taller que no creo que la administración tenga a bien abonarme. Dice nuestra constitución que todos somos iguales y tenemos los mismos derechos, pero no se muy bien donde y a quien se le aplica esto.



La próxima vez que sus majestades Los Reyes, acudan a la cuna del Reino de Aragón, en vez de ir en su helicóptero privado, que accedan por esta vía hasta San Juan de la Peña pero en su coche particular, y seguro que cuando tengan que parar a arreglar un reventón de una rueda, protestarán y se les hará caso, es fácil para algunos. ¿Cuándo piensan arreglar esta vía?.



¿Cuando haya un muerto por culpa del mal estado del firme o cuando en una urgencia sanitaria una ambulancia reviente una rueda y el paciente enfermo perezca porque han tardado media hora más de lo previsto por el incidente? Señores políticos, el desarrollo rural sostenible no consiste en volver a los burros o al carro de caballos… ¡¡¡RIESGO INTOLERABLE!!!



Denuncia notificada al Ministerio de Fomento.