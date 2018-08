Un vistazo a las barreras metálicas

Mi denuncia va encaminada a carreteras peligrosas por la protección de los laterales. No es exactamente una señal, pero es un elemento más de la carretera que no nos ofrece la seguridad necesaria. El pasado martes 28 de marzo un camión que circulaba por la A-7 a la altura de Elche sufrió un accidente e invadió el carril izquierdo de la calzada colisionando con otro vehículo. Las barreras metálicas colocadas en las medianas no tienen suficiente fuerza para contener los vehículos y que no pasen a la calzada contraria.