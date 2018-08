Un paso de peatones no accesible

En la acera del Centro Medico "Gran Vía" que bordea "Salvador Guinot" existe un paso de cebra con rebaje para minusválidos en un extremo, pero en el otro extremo del paso no existe rebaje. Los minusválidos deben "saltar" el bordillo de la acera. Pero lo curioso no acaba ahí. A tan sólo 8 metros, en la misma calle, existe otro paso rebajado para minusválidos, pero no está pintado el paso de cebra. O sobra un paso rebajado o falta un paso de cebra. Gracias.