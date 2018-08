24.000 conductores denunciados por infracciones en carreteras secundarias

La Asociación Estatal de Víctimas de Accidentes DIA ha pues de manifiesto su preocupación por los resultados de la última campaña de control en carreteras convencionales. Así, su presidente, Francisco Canes, ha declarado mediante un comunicado que "no podemos olvidar que este tipo de vías registran la mayor parte de accidentes de tráfico con víctimas. Es aquí donde debemos extremar la precaución al volante"



El año pasado se produjeron en este tipo de vías 26.698 accidentes con víctimas, en los que fallecieron 1.144 personas y 39.979 resultaron heridas. "Los conductores deben ser conscientes de la necesidad de extremar la precaución en este tipo de vías, ya que gran parte de estas carreteras no se encuentran en estado óptimo", subraya el presidente de la asociación.



El mayor número de denuncias, que se eleva hasta 12.812, se debe al exceso de velocidad mientras que 1.846 fueron causadas por la falta de uso del cinturón de seguridad, más de mil por hablar por el teléfono móvil mientras conducían y más de ochocientas por alcoholemia.



El presidente de la asociación cree que hace falta una mayor concienciación de la población y que "habrá que buscar nuevas fórmulas para llegar a aquellos conductores que no terminan de ser conscientes del riesgo al que se enfrentan", ya que "no solo ponen en peligro su vida, sino también la de miles de usuarios".