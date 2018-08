Las bicicletas podrán circular por el centro de calles limitadas a 30 km/h.

Hombre con bici | Agencia

18/02/11.- La modificación de la norma incluirá también la prohibición de circular a los motoristas que lleven los denominados cascos "quitamultas", ha anunciado el subdirector de Normativa de la Dirección General de Tráfico (DGT), Ramón Ledesma, que ha señalado que el Reglamento tradicionalmente "miraba por el coche" y ahora incluirá a las bicicletas y al peatón.



Tráfico se plantea esta reforma para fomentar el uso de la bicicleta y hacer de ella un medio de transporte "preferente, no alternativo". Así, en las calles donde la circulación es "más calmada" y donde ahora el reglamento "margina" a la bicicleta y obliga al ciclista a circular por la derecha de la calzada, se podrá ir por el centro de la misma.



Además, la norma marcará unos mínimos para regular la circulación de las bicicletas por las aceras: podrán hacerlo por las que midan más de tres metros de ancho, pero no podrán circular a menos de un metro de distancia de las fachadas de los edificios. Hasta ahora la normativa prohibía la circulación de bicicletas en las aceras. A partir de la reforma ya no existirá esta prohibición, porque el Tribunal Supremo ha dado la razón a los Ayuntamientos, que serán los que regulen en cada municipio la relación entre el ciclista y la acera.



El resto del Reglamento en cuanto a los ciclistas no cambia ya que tendrán que llevar siempre el casco para vías interurbanas y no será obligatorio para las urbanas. Los cascos que ya no podrán llevar los motoristas serán los que no cubren la barbilla y son similares a los utilizados en hípica, los conocidos como "quitamultas" o "calimero, que no estaban homologados. Se prohibirán porque, según Tráfico, "no son seguros para el conductor, no sirven para proteger ante una caída".

