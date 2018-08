Los cambios que en 2015 afectarán a los conductores y a la seguridad vial

En un comunicado, la organización de ayuda al automovilista hace un relato de los aspectos más relevantes que afectan a movilidad de los conductores y a la seguridad viaria, que, asegura, son desconocidos por la mayoría de los automovilistas. CEA hace este relato "para que ningún conductor se vea desprotegido ante la falta de información que ofrecen los organismos públicos".



En lo que se refiere a la circulación de vehículos, CEA destaca, en primer lugar y relacionado con las bicicletas, que debido al aumento de su uso en cascos urbanos, una de las medidas que se impondrá es limitar la velocidad a 30 km/h en muchas de las calles. También se introduce la obligatoriedad de uso de casco para los ciclistas menores de dieciséis años en todo tipo de vía sin excepciones.



En motocicletas y ciclomotores se suprimen la exención médica de no utilizar el casco de protección y la posibilidad de uso de cascos "certificados" no homologados. Asimismo, se da cobertura legal a las denominadas zonas de espera adelantada, tanto en su señalización como en el acceso y su uso por parte de los motoristas. En relación al auxilio en carretera de grúas, aquellos que realicen operaciones de rescate de vehículos accidentados o averiados se diferenciarán de los que se limitan a transportar vehículos, ya que sólo los primeros deben actuar en la vía.



Por otra parte, se incorpora al nuevo Reglamento la regulación de la señalización de los vehículos prioritarios. Con la nueva normativa y en relación a los sistemas de seguridad se aclaran determinadas conductas que hasta la fecha no estaban suficientemente desarrolladas en la Ley, como el caso de los cinturones de seguridad y sistemas de retención homologados En este punto se eliminan las exenciones de uso de los cinturones que no estén justificadas, desde un punto de vista de la seguridad vial, caso de los conductores al efectuar la maniobra de marcha atrás o de estacionamiento.



Los conductores de taxis cuando estén de servicio, cuando circulen en áreas urbanas de grandes ciudades, podrán transportar a personas cuya estatura no alcance los 135 centímetros sin utilizar un dispositivo de retención homologado siempre que ocupen un asiento trasero.



Se regulan finalmente los controles de drogas después de años de investigación para incorporar los test de detección de estupefacientes en el organismo, con un amplio abanico de posibles sustancias que puedan afectar a la conducción, y estableciéndose como procedimiento general la detección en saliva en los controles preventivos.



Sobre la velocidad, en autopistas y autovías con limitación de 120 km/h se podrá aumentar hasta un máximo de 130 km/h para los turismos, motocicletas y vehículos de tres ruedas, lo cual será gestionado por la Jefatura Central de Tráfico o la autoridad autonómica competente, y autorizado de forma temporal y en tramos en los que existan índices contrastados de seguridad, buenas condiciones de trazado y pavimentación, y óptimas condiciones meteorológicas y ambientales. En las carreteras convencionales con arcén de 1,5 metros, se reducirá la velocidad máxima a 90 km/h siendo actualmente de 100 km/h, y será de 50 km/h en las carreteras de 6,5 metros de ancho y con línea longitudinal que separe ambos sentidos y si la línea no existe, estando permitida en la actualidad a 70 km/h. En vías urbanas y travesías la velocidad máxima seguirá siendo de 50 km/h, pero se rebaja hasta 30 km/h en vías con un solo carril y sentido único de circulación o con un carril por sentido, y a 20 km/h en las calles con plataforma única de calzada y acera.



La DGT incorporará en sus sistemas de gestión nuevos desarrollos informáticos que permitirán eliminar trámites burocráticos facilitando a los conductores todos aquellos aspectos que tienen que ver con la documentación del vehículo. Así, se introduce la posibilidad de que determinados profesionales, como es el caso de la Asesoría Jurídica de CEA, puedan actuar ante la DGT en nombre de una persona física o jurídica. Los trámites que realizarán son búsqueda de multas, alegaciones y recursos, consulta de puntos, ITV, seguros, matriculaciones, cambios de titularidad, renovaciones, entre otros.



También se realizará una integración de las ITV en el sistema informático de la DGT, por lo que no será necesario presentar la documentación físicamente, y se elimina la obligatoriedad de que el vehículo tenga que volver a pasar inspección técnica en casos de deterioro, extravío o sustracción del permiso o la licencia de circulación. Se añadirá también la tarjeta de inspección técnica en soporte electrónico para los vehículos tipo B, que ayudará en la matriculación electrónica, incluyendo vehículos pre-matriculados, dando mayor seguridad jurídica al proceso.