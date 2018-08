Las carreteras españolas acumulan un déficit de inversión de 6.600 millones de euros

La Asociación Española de la Carretera (AEC) ha advertido de que hace falta una inversión de 65.000 euros por kilómetros de vías españolas para que la red de carreteras se encuentre "en buen estado" tras la falta de inversión acumulada durante los últimos años y, especialmente, en tiempos de crisis.



Esto acumula un déficit de inversión de carreteras que, según se desprende del [[LINK:DOCUMENTO|||a3document/2016/05/06/DOCUMENTS/00901/00901.pdf|||estudio ]]'Necesidades de Inversión en Conservación', acumula más de 6.600 millones de euros y que ha crecido hasta 7 puntos en los dos últimos años.



De éstos, 2.035 millones de euros corresponderían a la Red de Carreteras del Estado, mientras que los más de 4.500 restantes pertenecerían a la Red Autonómica y Foral.

El director general de la AEC, Jacobo Díaz, ha explicado que el estudio se ha elaborado sobre 3.000 puntos de estas dos redes viarias "representativos" de la carretera en la que se encuentran y en donde se trabaja con hasta 133 parámetros. "Se busca el estado de conservación de lo que ya hay, no si lo que hay es correcto o debería instalarse otra cosa", ha señalado Díaz.



Del mismo modo, ha indicado que, a rasgos generales se ha detectado un estado de conservación de las carreteras "muy deficiente" que mantiene la caída que se ha registrado en el último lustro". A su juicio, el problema es que no se hace "mantenimiento ordinario", que es lo que mantiene en buen estado lo que hay, lo que está provocando la necesidad de realizar "mantenimiento extraordinario", es decir, la sustitución completa.



Así, el presidente de la asociación, Juan Francisco Lazcano, ha explicado que "si no se actúa de forma urgente antes de 2020 será necesario reconstruir completamente buena parte de la red".



LOS FIRMES: 94% DEL DEFICIT TOTAL

El estudio apunta que el desgaste del pavimento se está produciendo de manera "acelerada" y reviste especial importancia en las carreteras autonómicas, las cuales han empeorado su nota de un 11,5 por ciento con respecto a 2013. Las vías estatales salen mejor paradas del exámen, aunque con un penalización del 4 por ciento frente a la calificación obtenida en la auditoría de hace dos años. En cuanto al déficit, el pavimento acumula el 94 por ciento del total, lo que se traduce en unas necesidades de inversión en reposición y refuerzo de firmes cifrada en 6.217 millones de euros para el conjunto de vías españolas.



"Si en el periodo de 7 años que va entre 2009 y 2015 se hubiera mantenido la inversión en reposición y firmes de calzada de 2009, se hubiera destinado alrededor de 3.000 millones de euros a esta partida, que es la necesaria para una adecuada conservación del pavimento", ha señalado Lazcano. Del mismo modo, señala que, el hecho de no haber actuado a tiempo, "implica que esta cantidad se haya duplicado en la actualidad, tal y como apunta el informe". En una nota que va desde el 0 (muy deficiente) a 400 (estado perfecto), los firmes españoles alcanzan una media de 147, por debajo de los 200 que la AEC considera "aceptables".



A este nivel sólo llegan dos comunidades autónomas, Extremadura (221) y País Vasco (209), aunque bajan su puntuación con respecto al año anterior. Por el contrario, Asturias (98) y La Rioja (94) son las únicas regiones con un estado "muy deficiente" de sus carreteras. Por otra parte, el trabajo destaca una "levísima mejora" en cuanto a la señalización vertical y horizontal, así como en el balizamiento en el que, según ha apuntado la subdirectora General Técnica y directora del estudio, Elena de la Peña, "se reconoce un esfuerzo en la inversión" en estos aspectos, pero "sin llegar a ser suficiente".



De hecho, la AEC apunta la necesidad de renovar hasta 180.000 señales verticales. Este "optimismo" que, según De la Peña quieren mantener en estos puntos, se termina en el aspecto de la iluminación en las vías. Del 41 por ciento de puntos con un equipamiento correcto en 2012 se ha bajado a un 18 por ciento en 2014 y a un 11 por ciento en este último realizado.



APUESTA POR UN BONO DE MOVILIDAD

Desde la AEC han defendido la necesidad de que el pago por mantenimiento de las vías se incremente en los próximos años y, entre sus propuestas, está la del bono de movilidad, con el que el conductor paga por uso de las vías.



Ante las críticas de que así los usuarios pagan dos veces (impuestos y bono) por las vias, Díaz ha explicado que esta inciativa, que se lleva a cabo en varios países de Europa, se realizaría calculando la media de kilómetros recorridos por los españoles.



"Si un usuario medio hace unos 15.000 kilómetros al año, esta tasa se pagaría a partir del 15.001 y los profesionales, que tienen una media de entre 50.000 y 75.000 pues también desde el 50.001 y el 75.001", ha aclarado.