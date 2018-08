Uno de cada cinco conductores se pone al volante aunque piense que da positivo en droga

Una de las principales conclusiones del estudio es que entre los conductores el consumo de drogas es considerado, tras el alcohol, la conducta de mayor riesgo al volante por encima de otras como no usar el cinturón de seguridad o conducir con exceso de velocidad.



Los conductores más jóvenes, los que han conducido en alguna ocasión bajo los efectos de las drogas y los que han sido sometidos a un control estiman de elevado riesgo conducir habiéndolas consumido aunque en menor medida que el resto. Otra de las conclusiones es el profundo desconocimiento sobre los controles de drogas y sus características, procedimientos y eventuales efectos.



De esta forma, tres de cada cuatro conductores afirman no saber nada o muy poco sobre el procedimiento que se sigue en un control de drogas. El segmento de conductores que más conocimiento tiene sobre estos controles son los que poseen los permisos C y D, correspondientes a vehículos pesados. El estudio también muestra la confusión con los controles de drogas y alcoholemia puesto que un 40% cree que uno de los análisis realizados en los primeros es el aire espirado cuando el que se realiza es de saliva. En referencia al tiempo que creen que debe transcurrir entre el consumo y la conducción para no dar positivo los resultados confirman el profundo desconocimiento sobre las características de estos controles.



Casi cuatro de cada diez conductores desconocen que los controles detectan las drogas consumidas en las últimas cinco o seis horas. Además la mayoría desconoce la multa económica que supone dar positivo en un control de drogas y solo uno de cada cuatro sabe que son mil euros. Respecto a la pérdida de puntos del carné de conducir hay mayor conocimiento y el 56 % sabe que dar positivo conlleva una merma de seis.

Por otra parte, el 20% de los conductores cree que existen trucos para eludir los controles de drogas, en mayor proporción los más jóvenes, y algunos de los que mencionaron y que consideran que funcionan son esperar más de dos horas antes de conducir, beber agua o tomar café.



Estos trucos se conocen principalmente a través de amigos e internet y un 12 por ciento de estos conductores recurriría a alguno de ellos para no dar positivo en un control de drogas.