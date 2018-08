La mitad de los conductores supera los límites de velocidad

Un estudio realizado por el Instituto Universitario de Investigación del Automóvil (INSIA) para la Dirección General de Tráfico ha revelado que entre el 38% y el 57% de los conductores de turismos y furgonetas circulan por encima de los límites cuando las condiciones de la vía y el entorno proporcionan al conductor libertad para elegir su velocidad.



Lo cual supone más posibilidades de provocar accidentes en la carretera, contribuye a un tercio de los accidentes mortales y es un agravante en dichos sucesos.



DESCENSO DE VELOCIDAD EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

Sin embargo, no todo son malas noticias. Las velocidades han descendido durante los últimos años en España. Además, la reducción también se ha observado en las autovías, el porcentaje de turismos y furgonetas que circulan a más de 120km/h se ha reducido en más de un 30% entre 2003 y 2008. En cuanto a los vehículos que circulaban a más de 100km/h también ha reducido un 45%.



Cabe destacar que según el estudio de velocidad de Nilson (Power Model) dice que un descenso del 5% en la velocidad media supone una reducción del 20% de los accidentes mortales.



Pero la velocidad, no sólo incide sobre la seguridad vial, sino también sobre los efectos negativos del medio ambiente, la calidad de vida y el consumo del combustible. El consumo ideal de combustible de un vehículo se logra a una velocidad de 90 km/h. Si la velocidad aumenta a 120 km/h el consumo se incrementa en un 30%.



MULTAS

Hay que recordar que el incumplimiento de estas normas, en cuanto a la velocidad, están calificadas como infracciones graves o muy graves y pueden llegar a convertirse en multas desde 100 a 600 euros y de 2 a 6 puntos dependiendo de la velocidad que se sobrepase.



CONTROLES DE VELOCIDAD

En 2010, 26,5 millones de vehículos fueron controlados en cuanto a velocidad denunciando a más de 680.000 conductores por superar los límites de velocidad establecidos, una cifra que todavía demuestra que un 2,6% del total de conductores no respeta los límites de velocidad, poniendo en peligro no sólo su vida sino la del resto de conductores.



PREOCUPACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

Tras la impunidad de los conductores no residentes que cometen infracciones por exceso de velocidad en países distintos al suyo, la Unión Europea está trabajando en una Directiva de aplicación transfronteriza por la que se establecerá un sistema de comunicación y transmisión de las resoluciones administrativas o judiciales relativas a las infracciones de tráfico, entre las que se incluiría los excesos de velocidad.