¿Cuáles son las comunidades con menos y más radares en sus carreteras?

Con la base de datos de la DGT, el Servicio Catalán de Tránsito, el Departamento de Interior del Gobierno Vasco y el Ministerio de Fomento, Dvuelta ha elaborado un estudio que revela datos interesantes en relación a la cantidad de radares por regiones.

Así, Cantabria es de las comunidades autónomas con menos radares en sus carreteras, con un total de 8 dispositivos. Si se tiene en cuenta el número de aparatos en relación a los kilómetros de vía, la región es la quinta que menos tiene, ya que cuenta con 3,12 radares por cada mil kilómetros, según un estudio realizado por Dvuelta.



Por el contrario, Cataluña es la comunidad con más radares, tanto en términos absolutos como en relación a los kilómetros de vía. De esta forma, la Comunidad catalana, con 220 radares y un ratio de 18,25 dispositivos por mil kilómetros de vía, supera ampliamente los 16,44 radares por mil kilómetros del País Vasco y los 12,00 de Madrid, que ocupan el segundo y tercer puesto en cuanto a radares por número de kilómetros en su red viaria.



El cuarto puesto en ese ranking lo ocupa Islas Baleares, con 8,83 radares por cada mil kilómetros, seguido de La Rioja (6 radares), Andalucía (5,62 radares), Comunidad Valenciana (5,14 radares), Asturias (4,80 radares), Galicia (4,44 radares), Murcia (4,29 radares), Canarias (4,03 radares), Aragón (4,01 radares), --Cantabria (3,12 radares)--, Castilla-La Mancha (2,85 radares), Castilla y León (2,26 radares), Extremadura (2,18 radares) y Navarra (1,01 radares).

En cuanto a número de radares absolutos, sin tener en cuanta el número de kilómetros de carreteras, el primer puesto lo sigue ocupando Cataluña, con 220 radares, mientras que Andalucía es la segunda comunidad con más radares en términos absolutos (132) y Galicia ocupa el tercer puesto, con 78 radares.

Le siguen Castilla y León (74 radares), País Vasco (69 radares), Castilla-La Mancha (56 radares), Aragón (46 radares), Comunidad Valenciana (43 radares), Madrid (40 radares), Asturias (24 radares), Extremadura (20 radares), Islas Baleares (19 radares), Canarias (18 radares), Murcia (16 radares), La Rioja (11 radares), --Cantabria (8 radares)-- y Navarra (4

radares).



Se da la circunstancia de que las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias en materia de Tráfico son las más rigurosas con los conductores, según ha señalado Dvuelta. Cataluña triplica la media nacional de radares por mil kilómetros de vía, (de 6,19), mientras que el País Vasco la duplica. Por encima de la media se encuentran Cataluña, País Vasco, Madrid y Baleares, mientras que el resto quedan por debajo de seis radares por mil kilómetros de vía.



Ponle Freno sigue recogiendo firmas para pedir que los radares se coloquen en tramos peligrosos con el objetivo de salvar vidas y no recaudar. Si todavía no has firmado y quieres apoyar la campaña todavía puedes colaborar.