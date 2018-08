La DGT apuesta por una educación vial continuada y para todos

La directora general de Tráfico, María Seguí, ha participado en los cursos de verano de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) la necesidad de que la educación vial sea continuada y sostenible y llegue a la sociedad en su conjunto.



Seguí, quien ha clausurado en La Granja (Segovia) un curso sobre seguridad vial de la UPM, ha considerado fundamentales tanto la educación como la formación con el fin de avanzar hacia una sociedad donde la movilidad no tenga efectos secundarios indeseables, como la congestión, las infracciones o las malas prácticas.



En declaraciones a los medios, ha trasladado el compromiso absoluto de la Dirección General de Tráfico (DGT) con la educación integral de las personas y ha resaltado la apuesta desde esta legislatura por educar a lo largo de toda la vida de las personas.



"No es cuestión de delegar y concentrar las fuerzas en los niños, pues estos crecen y se convierten después en ciclistas o conductores. La formación ha de ser continuada y sostenida", ha incidido.



Seguí ha recordado que el entorno, los modos, las circunstancias y la regulación son cambiantes, de ahí la importancia de trasladar el mensaje de continuidad en la formación. Organizaciones como la DGT, según ha dicho, han de asumir la responsabilidad de transmitir mensajes adecuados en cada momento para conseguir la mejora de la sociedad y garantizar que el país alcance la movilidad que se merece.



La directora general ha asegurado que, pese a que las cifras de mortalidad en la carretera son las más bajas de la historia, aún existe accidentalidad, que es "inapropiada y excesiva" puesto que no llega a cero, y ha insistido por tanto en la importancia de la educación para rebajar el número de fallecidos en las vías.



La responsable de Tráfico ha hecho hincapié en que cuando la DGT habla de educación se refiere a la concienciación de una sociedad en su conjunto, lo que significa englobar no solo a los usuarios, sino a otros colectivos, como los encargados de construir las vías, los que diseñan y mantienen los vehículos o los periodistas que transmiten los mensajes.



Seguí ha apuntado que la propuesta de creación de una Fiscalía de Seguridad Vial es otro ejemplo, un "hito" que representa el convencimiento de la necesidad de una educación específica, y ha confiado en que la tendencia se extienda a los jueces, los profesores de autoescuela o los monitores de tiempo libre, que también han de tener formación en seguridad vial. "No hay ningún colectivo que no merezca atención en este tema", ha apostillado.



La responsable de Tráfico ha expresado asimismo que, más allá de la educación obligatoria, es una responsabilidad humana estar siempre alerta y vigilante sobre las cosas que cambian en el entorno, es decir, que el ciudadano ha de "esforzarse" por conocer nuevos contenidos sobre seguridad vial como aspectos que mejoran su calidad de vida.



"Es importante tener predisposición a entender que uno nunca lo sabe todo, tenemos que estar abiertos a cambiar y mejorar y reconocer que hay fuentes fidedignas de información donde nutrir nuestra curiosidad y nuestro anhelo de mejora", ha aseverado.