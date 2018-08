La DGT intensifica la vigilancia del transporte escolar durante esta semana

Los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil comprobarán autorizaciones y documentos de vehículo y conductor, elementos de seguridad, tiempos de conducción y descanso, velocidad y consumo de alcohol y drogas, informa la DGT, que recuerda que en 2014 veintinueve autobuses escolares se vieron implicados en accidentes, en los que resultaron heridas once personas.



Así, las inspecciones consistirán en un primer control de carácter administrativo sobre las autorizaciones y documentos que deben tener dichos vehículos para la correcta prestación del servicio.



Los agentes también verificarán que las condiciones técnicas y los elementos de seguridad del vehículo son los que exige la normativa, así como los requisitos especiales que debe cumplir el conductor como el permiso y los tiempos de conducción y descanso.



Además, controlarán que los conductores circulan a la velocidad permitida y que no hacen uso del teléfono móvil y de otros aparatos que supongan distracción, ya que ambos factores son las principales causas de los accidentes en los que están implicados este tipo de vehículos, y se incrementan los controles de alcohol y drogas entre los conductores.



Como es habitual en este tipo de campaña, se ha invitado a los municipios de más de veinte mil habitantes a sumarse a la misma de modo que la vigilancia de este transporte sea tanto en zona urbana como en interurbana.



Los agentes prestan especial atención al uso del cinturón de seguridad en aquellos autobuses escolares que los tengan instalados, más de un 60% Según diversos estudios, el uso de este sistema de seguridad en autobuses reduce las lesiones mortales en un 90% por en caso de choque frontal o vuelco. La DGT recuerda que desde octubre de 2007 se deniega la matriculación a cualquier autobús que no lleve instalados estos sistemas de retención.



Tráfico recuerda algunos consejos a los menores como no pararse detrás del autobús, esperar la señal del conductor y cruzar al menos tres metros por delante, mantenerse sentado en el vehículo con el cinturón de seguridad puesto, no correr ni al llegar ni al salir del mismo y obedecer al conductor y al monitor.



Además, los padres deben comprobar la seguridad de los autocares en los que se desplazan sus hijos y que un monitor les acompaña durante el trayecto así como solicitar al centro educativo la contratación de autocares con cinturones de seguridad.