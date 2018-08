La DGT pretende mejorar la accesibilidad y la seguridad vial en núcleos urbanos

María Seguí ha intervenido en la inauguración de la Jornada sobre Accesibilidad en Vías Urbanas de la Fundación Española para la Seguridad Vial (Fesvial), la Fundación ONCE y el Ayuntamiento de Madrid.



Expertos y responsables municipales del ámbito de las infraestructuras han dado a conocer las mejores prácticas en seguridad y urbanismo integrador. Han revelado que España es el país de la Unión Europea en el que más accidentes se producen por peatones que cruzan fuera de los pasos señalados.

María Seguí ha mostrado la determinación de la Dirección General de Tráfico por proteger y facilitar la movilidad a las personas con discapacidad, muchas de ellas víctimas de accidentes de tráfico. "Somos tan débiles como el más débil de nuestra sociedad y si protegemos a las personas con movilidad reducida hacemos más seguro el entorno para toda la ciudadanía", ha comentado.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible del Congreso de los Diputados, Pere Macías, se ha mostrado convencido de que "el verdadero derecho que hay que garantizar no es el de la movilidad sino el de la accesibilidad".

La directora adjunta de Accesibilidad Universal de la Fundación ONCE, María Josefa Álvarez, ha asegurado que es fundamental conseguir que los productos y servicios de una ciudad, como los medios de transporte, sean accesibles y que es necesario que los diseños de las ciudades se hagan pensando en las capacidades de todas las personas.



El director de Fesvial, Javier Llamazares, ha reivindicado la importancia de ocuparse de las personas con movilidad reducida en las ciudades donde están aumentando los accidentes de tráfico. "Para frenar este aumento de la siniestralidad es necesario que el peatón pase a ser el foco de atención", ha comentado y ha añadido que "por parte de todos, especialmente los responsables en el ámbito municipal de las políticas de urbanismo, hay que mejorar las estrategias para que no haya accidentes y se mejore la accesibilidad de las personas con movilidad reducida".



La arquitecta técnica del Área de Accesibilidad Universal de la Fundación ONCE, Carmen Fernández, ha propuesto un modelo de ciudad basado en la accesibilidad al entorno construido y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación con el fin de hacer que sus infraestructuras y servicios públicos sean interactivos y utilizables por todos los ciudadanos. El responsable de movilidad de Fesvial, Alfonso Perona, ha presentado la guía de accesibilidad y movilidad en el entorno urbano, una recopilación de las más destacadas en este ámbito.