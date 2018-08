La DGT publica 1.200 tramos de carreteras secundarias con radares móviles

La DGT ha decidido completar esta información justo un día antes del inicio del despliegue del dispositivo especial para este verano, que comienza el viernes 3 de julio, y en el que se prevé un total de 81,5 millones de desplazamientos por las carreteras españolas, sin contar Cataluña y País Vasco, según ha explicado el organismo.



Los 1.200 tramos que se distribuirán por las 50 provincias y en los que, según la directora general de la DGT, María Seguí, "históricamente se ha observado una alta peligrosidad" debido a que se circula a una "velocidad inapropiada" o a otros factores.



La directora general de la DGT ya anunció el pasado mes de febrero la publicación de dichos tramos como parte de una batería de medidas para gestionar la velocidad, durante una sesión parlamentaria.

De hecho, el pasado 1 de mayo hizo públicos un total de 305 tramos de Asturias (29) y Castilla y León (276) en los que habitualmente se sitúan radares móviles, como parte de una campaña 'piloto' para que los conductores "sepan dónde pueden encontrarse un control y respeten los límites de velocidad", según explicó Seguí en aquel momento.



En aquella ocasión, la DGT advirtió de que la publicación de los tramos donde se sitúan los radares "no impide que, en cumplimiento de las funciones de vigilancia de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, se establezcan otros tipos de control y en otros tramos de carreteras que por sus circunstancias así sean necesarios, de modo que su presencia sirva de medida de disuasión y prevención".



Durante la presentación este martes de la Operación Especial de Tráfico para este verano, Seguí ha garantizado que la indicación a los agentes responsables de instalar los radares móviles es la de que estos han de ser "visibles" pero "siempre que esto no suponga poner en peligro a los agentes".



NO ES LA UBICACION EXACTA

Por ello, ha indicado que no es posible saber la ubicación exacta en que se colocarán los mismos dentro de cada tramo y que serán los agentes quienes tomen esa decisión, bajo el criterio señalado.

En todo caso, considera "irrelevante" si el radar se coloca en los primeros cinco metros del tramo o "doscientos metros más allá" y ha insistido en que "de lo que se trata es de contribuir a la formación del conductor". "Esos tramos son peligrosos, porque, entre otros factores, sabemos que se circula a una velocidad inadecuada", ha incidido.

La información acerca de los tramos estará disponible tanto en la página web de la dirección general de tráfico (www.dgt.es) como en la aplicación para teléfonos móviles y tablets del organismo estatal (disponible para Android e iOS). Sin embargo, Seguí ha indicado que la información será "pública" por lo que otras aplicaciones y servicios podrán disponer de ella también .