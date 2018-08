La DGT refuerza los controles de velocidad en 2.000 tramos de las carreteras españolas

La campaña, que se realizará simultáneamente en 25 países europeos, surge con motivo del aumento de desplazamientos por carretera durante los meses de verano y con el objetivo de informar a los usuarios sobre la importancia que tiene la velocidad como factor en la accidentalidad viaria. Asimismo, desde la DGT han informado que se centrarán en la concienciación y el control de los límites de velocidad para tratar de reducir la siniestralidad.



En este sentido, desde Tráfico han señalado que se incrementarán los controles de velocidad en todo tipo de vías, principalmente en las carreteras convencionales, al ser en estas donde se producen el 70% de los accidentes con víctimas.

Además de los controles de velocidad que se realizarán en las carreteras, la DGT va a difundir cuatro cuñas radiofónicas sobre la velocidad con la intención de reflejar cómo influye el exceso de velocidad en la conducción, bajo el slogan 'las prisas te hacen cometer errores y condiciendo no hay segunda oportunidad'.



La DGT ha destacado el dato ofrecido por el estudio de 'Medición de Velocidad de Flujo Libre en la Red Viaria Española' realizado por el Instituto Universitarios de Investigación del Automóvil (INSIA) en 2010, y que sitúa a España a la cabeza de las velocidades medias en autopistas dentro del ámbito europeo, por sus 122,5 km/h, lo que supone una velocidad media por encima, incluso, de países con límites superiores de velocidad en autopista.



Además, han apuntado que "si se circulara a una velocidad media adecuada se podrían evitar un tercio de los muertos en accidente de tráfico". Asimismo, han indicado que "en el 27% de los accidentes mortales en vía interurbana se apreció la velocidad inadecuada como factor concurrente". No obstante, han declarado que "un descenso del 5% en la velocidad media supone una reducción del 20% de los accidentes mortales".



Por otro lado, el estudio recoge que la velocidad no solo supone riegos para el conductor y los ocupantes del vehículo, sino también para los peatones en caso de atropello puesto que el fallecimiento de los mismos está en función de la velocidad del vehículo. Así, han revelado que a partir de 80 km/h es "prácticamente imposible" que un peatón ssalve su vida en un atropello, en cambio si la velocidad no supera los 30km/h, el riesgo de muerte se reduce al 10%.



Los datos recogidos por la DGT hasta el pasado 15 de agosto revelan que en lo que va de año 170 personas han fallecido en 175 accidentes mortales que han tenido lugar en vías interurbanas y en los que la velocidad se enmarca como el factor principal.