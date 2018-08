El fin de semana se cierra con 11 víctimas en las carreteras

En estos siniestros, cinco personas han sufrido heridas graves y otras once leves. Las mismas fuentes han indicado que, de los once fallecidos, dos han sido motoristas que han fallecido en los términos municipales de Palafrugell (Girona) y de Tuy (Pontevedra).



De los once accidentes mortales, cinco han sido salidas de vía y seis colisiones. La jornada del sábado fue la más trágica del fin de semana, con ocho muertos en ocho accidentes en los que cuatro personas resultaron heridas de gravedad y otras tres de carácter leve en los municipios Santa Elena de Jamuz (León), Paterna (Valencia), Tuy (Pontevedra), Parrés (Asturias), Palafrugell (Girona), Montealegre del Castillo (Albacete), Jaén (Jaén) y Ibiza (Baleares).



El domingo hubo tres fallecidos en tres accidentes mortales, con un herido grave y ocho leves, en los términos municipales de Mediana de Aragón (Zaragoza), Mercadal (Baleares) y Santa Marta (Badajoz), mientras que el viernes no se registró ningún siniestro. Uno de los accidentes más graves ocurrió a las 06:30 horas del sábado en Santa Elena de Jamuz (León), cuando un vehículo se salió de la vía y volcó, causando la muerte de una persona de 25 años, dos heridos graves de 17 y 19 años y dos heridos leves de 18 y 22 años, por exceso de velocidad y de alcohol.



Ese mismo día, en el término municipal de Jaén, una persona de 23 años murió y otras dos de 26 y 50 años resultaron heridas graves en una salida de vía ocurrida en la N-323-A. Otro de los siniestros graves ocurrió a las 08:30 horas de ayer, domingo, en la carretera Mahón-Ciutadella en Mercadal (Baleares), donde hubo un muerto de 35 años, un herido grave de 57 años y ocho heridos leves a consecuencia de la colisión entre una furgoneta y un autobús.



En el acumulado anual, hasta el 22 de julio, se llevan contabilizados 710 fallecidos, 70 menos que hasta la misma fecha del año pasado, lo que representa un descenso del 10%.