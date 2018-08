El III congreso ISCORE se celebra el 6 y 7 de noviembre en Barcelona

Cómo avanzar en el tratamiento de lesionados medulares centrará los debates del III Congreso Internacional Spinal Cord Repair Meeting (ISCORE 2015), el mayor encuentro de expertos sobre este tipo de lesiones, que se celebrará el 6 y 7 de noviembre en el Recinto Modernista de Sant Pau de Barcelona. En el encuentro participarán los científicos quelideran la investigación mundial en la recuperación de lesionados medulares, tanto los que se dedican a la investigación básica como a la clínica.



Organizado por la Fundación Step by Step, el congreso ISCORE servirá para presentar los últimos avances en la cura de la lesión medular. El doctor Miguel Ángel González, jefe de la Unidad de Lesión Medular del Hospital Vall d'Hebron y vicepresidente de la Fundación Step by Step, ha avanzado que "se están haciendo investigaciones prometedoras para tratar a los lesionados medulares". Para González, dos son las vías más prometedoras: la neurorregeneración y las células madre. Con todo, según González, "no veremos resultados eneste campo hasta dentro de unos diez años, como mínimo, pues se encuentran en un estadio inicial".



El doctor Reggie Edgerton, profesor e investigador de la Universidad de California (UCLA), va a presentar en el ISCORE'15 el estudio Journal of Neurotrauma que da los resultados más esperanzadores de los últimos tiempos. De hecho, los cinco hombres que participaron en el estudio estaban completamente paralizados de cintura para abajo y consiguieron andar con la ayuda de estimulación eléctrica transcutánea de la médula espinal y un exoesqueleto que los ayudaba a sostenerse. "La estimulación transcutánea nos permite estimular la médula espinal de tal forma que puede activar circuitos que reconecten el cerebro a las neuronas que controlan los músculos”, explica Edgerton.



Entre los ponentes que presentarán sus investigaciones en el congreso destacan el neurocirujano e investigador de la Universidad de Toronto (Canadá) Charles H. Tator, el profesor de Neurociencia en la Universidad de British Columbia e investigador principal en ICORD, John Steeves, el profesor del departamento de Cirugía Neurológica del Miami Projetc to Cure Paralysis, James D. Guest, el profesor del departamento de Neurociencias de la Case Western Reserve University (EEUU) Jerry Silver; y el director del departamento de Neurociencia de la Ohio State University y del Center for Brain and Spinal Cord Repair de la misma universidad, Phillip Popovich, serán otros de los participantes en el congreso.



La coordinación científica del congreso va a cargo de expertos internacionales en neurociencia,entre ellos la doctora Victoria Moreno Manzano, investigadora del Centro de Investigación Príncipe Felipe de Valencia; el doctor Filip Lim, profesor de Microbiología de la UniversidadAutónoma de Madrid; y el doctor François Feron, del Centro de Terapia Celular del Hospital la Conception de Marsella.