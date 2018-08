La India encabeza el ránking mundial de muertes en carretera

A la falta de respeto por las normas de circulación y el precario estado de los vehículos se suma la presencia de vacas -animal sagrado para los hindúes- a sus anchas por calles y carreteras, lo que entorpece aún más un tráfico ya de por si congestionado.

En el informe que publicó este mes y que sitúa a la India como líder en el ránking mundial de muertes en carretera, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que en este país se produce hasta el 10% de fallecimientos por accidentes de tráfico en el mundo.

Publicado con motivo del plan global que han puesto en marcha las Naciones Unidas (2011-2020) para reducir las muertes en carreteras, el informe de la OMS indica que la mayoría de las víctimas mortales por accidentes de tráfico en la India son peatones y ciclistas.

En tercer lugar sitúa a usuarios de vehículos lentos, por lo que recalcó que se deben mejorar las carreteras, con la habilitación de carriles especiales, para hacerlas más seguras para ese colectivo.



La ley del más fuerte guía el modo de conducir en la India, donde las únicas normas compartidas por los conductores parecen el uso abusivo del claxon y la preferencia por el brazo frente al intermitente para señalar los giros de dirección.

Hasta una decena de medios de transporte se pueden ver en las carreteras indias, con algunos tan peculiares como los camellos, elefantes, caballos y una amplia variedad de carromatos. Capítulo aparte merecen los 'rickshaws', taxis motorizados de tres ruedas, entre los indios el medio más popular para desplazarse.

El 'rickshaw' ejemplifica el modo de conducir en la India, con su capacidad de filtrarse entre espacios insospechados, la temeridad que sus conductores emplean al volante y su escaso respeto ante la ley, al saltarse semáforos en rojo o conducir en sentido contrario.

Algunos plantean que el caos que impera en las carreteras de ciudades como Nueva Delhi se debe en parte a que no hay suficiente policía de tráfico, y a que sus agentes no son estrictos en el control de los conductores, aunque no todos están de acuerdo.

"Además de enseñar en academias de policía de todo el país, formamos en la capital a unos 20 policías de tráfico a la semana, 1000 al año, que provienen de todos los estados" indios, señaló en defensa del sector el director del Centro para el Análisis y la Investigación en Seguridad Vial de Nueva Delhi, Amandeep Singh.

Singh remarcó que "la policía no tiene la culpa de los accidentes de tráfico que ocurren en la India, no puede controlarlo todo", y cree que "la responsabilidad debería recaer sobre todo en las autoescuelas, donde no enseñan lo suficiente".

Maneesh Johar, director de la autoescuela del mismo nombre, recogió el guante y en declaraciones aseguró que en los 7 años que lleva dirigiendo su empresa "la situación ha mejorado mucho y ahora en las ciudades se conduce correctamente", aunque aclaró que no puede decir lo mismo de las zonas rurales.