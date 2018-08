La infanta Elena defiende la educación para erradicar los accidentes de tráfico

"La actitud responsable en el tráfico evitará muchos accidentes y situaciones de peligro; y esto sólo se consigue a través de la educación", ha subrayado en la intervención con que ha clausurado la Primera Jornada Docente de la Fundación Mapfre sobre Educación Vial, celebrada en la sede central de esta institución.



En uno de los coloquios de esta jornada, el jefe de la Unidad de Educación Vial de la Policía Municipal de Madrid, Miguel Carmona, ha lamentado que "una cierta desidia" de las administraciones educativas y la falta de voluntad en los centros de enseñanza impidan la inclusión de una asignatura específica sobre esta materia en la programación escolar.



Carmona ha participado en un coloquio dedicado a debatir si es necesaria o no una asignatura específica sobre educación vial, en el que han intervenido también el director del Centro Superior de Educación Vial de la Dirección General de Tráfico (DGT), Perfecto Sánchez, el profesor del colegio madrileño Montserrat Ramiro Gómez y la estudiante universitaria Badiha Herranz. Perfecto Sánchez ha explicado cómo la DGT estaría encantada de colaborar si se impartiera esa asignatura, pero ha precisado que, más allá de la enseñanza de las normas de seguridad, lo importante es garantizar que los alumnos asuman los valores ciudadanos necesarios para que las respeten por convencimiento propio, para lo que es preciso proporcionar formación a los profesores.



En el mismo sentido se ha pronunciado el profesor Ramiro Gómez, cuya experiencia le ha demostrado que los niños no infringen las normas de tráfico porque las desconozcan, sino porque copian las infracciones de los adultos, de modo que, a su juicio, es innecesario incluir una asignatura específica que dure todo un curso y bastarían cuatro o cinco sesiones sobre la materia.



En una segunda intervención, Carmona ha compartido la necesidad de proporcionar una educación en valores para que los estudiantes interioricen la importancia de cumplir las normas y ha coincidido en que la prioridad es formar al profesorado para coordinar luego esfuerzos con ellos y con los demás colectivos e instituciones implicadas.



En el marco de esta jornada, también se han dado a conocer las conclusiones del Primer Barómetro sobre Educación Vial en España, elaborado con las respuestas de 526 profesores y de 206 padres, entre las que destaca que seis de cada diez progenitores considera que respeta siempre las normas.



La encuesta refleja que las normas que más infringen los conductores españoles cuando van al volante con sus hijos son aquellas que tienen que ver con el exceso de velocidad, el 36,4%, seguidas del uso del teléfono móvil, no abrocharse el cinturón de seguridad y las actitudes agresivas.



Además, el estudio recalca que las campañas más útiles para inculcar valores sobre prevención vial son, según profesores y padres, aquellas basadas en testimonios e historias personales, mientras que las sanciones administrativas se consideran la opción menos efectiva.