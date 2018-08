El kilometraje y la vigencia de la ITV, en los nuevos permisos de circulación

Tal como ha indicado en una circular interna la propia DGT, el objetivo de este cambio es aumentar la transparencia en la compraventa de vehículos usados, así como potenciar la obligación de superar la inspección técnica periódica. Estas modificaciones vienen avaladas por las Directivas aprobadas por la Unión Europea.



Desde el año 2013, las estaciones ITV vienen anotando el kilometraje de los vehículos. De esta manera, con la incorporación de esta información al permiso de circulación se pretende aportar transparencia a los ciudadanos que estén interesados en la adquisición de vehículos de segunda mano.



Por otra parte, la inclusión de la próxima fecha de caducidad de la ITV consignada en el Registro de Vehículos a la fecha de expedición del permiso de circulación tendrá una gran utilidad en los permisos de circulación expedidos como consecuencia de la primera matriculación, ya que en ese momento los vehículos no han superado la primera inspección ITV y en la mayoría de los casos la misma no viene consignada en la propia ficha ITV.



La inclusión de la fecha de caducidad de la ITV en el permiso de circulación no implicará que una vez superada la misma el interesado deba solicitar un duplicado del permiso de circulación, pues la vigencia se consigna en la tarjeta de inspección técnica, que debe acompañar siempre al permiso de circulación.



En el caso de que en el momento de la expedición de un permiso de circulación (consecuencia de una solicitud de cambio de titularidad o duplicado) el titular observe que la fecha de caducidad ITV es incorrecta, podrá pedir la actualización, así como la expedición de un duplicado, no aplicándose por ello una nueva tasa.