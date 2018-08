El límite de 110km/h reduce un 8% el consumo de gasolina en marzo

La decisión del Gobierno de reducir de 120 a 110 kilómetros por hora la velocidad máxima en autopistas y autovías ha provocado un descenso del 7,9% en el consumo de carburantes en marzo y un ahorro de 94,2 millones de euros en importaciones de petróleo durante el mismo mes, anunció el ministro de Industria, Miguel Sebastián.



El ministro dijo que estos resultados "llamativos" son "muy superiores a lo estimado" y, de consolidarse durante el ejercicio, procurarán un ahorro de 1.150 millones de euros.

Además, reconoció que a la caída del consumo también ha contribuido, además de la reducción en el límite de velocidad, el alto precio de los combustibles.



El consumo de marzo fue el menor desde 2003 y contrastó con un aumento de esta variable del 1,2% en enero y con un descenso del 1,6% en febrero. La demanda de gasolina registró una caída del 12,7% en marzo, la mayor desde septiembre de 2001, mientras que la del gasóleo cayó el 6,8%.



El ministro declinó precisar cuánto ha dejado de ingresar el Estado en impuestos, si bien señaló a la salida de su comparecencia que los ciudadanos han ahorrado 200 millones de euros en gasolina. Cerca de la mitad de este importe correspondería a impuestos, si bien, según las fuentes de Industria, lo que el ciudadano ahorra en gasolina lo puede dedicar a consumir otros productos y, por tanto, a elevar por otra vía la recaudación fiscal.



De Cádiz a Barcelona.

En todo caso, Sebastián aseguró que "no se ha hecho la medida pensando en objetivos recaudatorios". "Lo importante no es perder recaudación, sino reducir importaciones ante la subida del precio del crudo", aseguró. "Si se ponen uno detrás de otro los barriles ahorrados, van de Cádiz a Barcelona", añadió.



Una vez ajustados los efectos de Semana Santa y estacionalidad, el descenso de consumo en marzo fue del 8,4% y situó la demanda en el nivel más bajo desde 2002, después de que la demanda de gasolina se redujese un 11,4% y la de gasóleo un 7,7%.



Menos sanciones.

Sebastián, que se ha comprometido a rendir cuentas cada dos meses acerca de los resultados de las medidas de ahorro del Gobierno, señaló que a finales de junio, como ya adelantó el Ejecutivo, se evaluará si se mantiene la nueva limitación de velocidad. "Es prematuro hacer pronósticos sobre si se levantará o no", pero "ojalá bajen los precios del crudo" y pueda retirarse, afirmó.



Junto a esto, dio la enhorabuena a los ciudadanos por haber cumplido con la nueva limitación de velocidad y aseguró que "las sanciones de tráfico no han aumentado, sino que se han reducido" con la medida, en contra de la creencia inicial en el momento de su puesta en marcha, el pasado 4 de marzo.