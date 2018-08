Más de 1.500 conductores pillados sin cinturón de seguridad en sólo una semana

La Dirección General de Tráfico ha recordado que llevar puesto el cinturón de seguridad reduce a la mitad el riesgo de muerte en caso de accidente.



En total, Tráfico ha controlado a más de medio millón de vehículos en carreteras convencionales entre el 3 y el 9 de octubre, fechas entre las que denunció a 29.473 conductores.



La mayor parte de las infracciones (18.664) se debió al incumplimiento de los límites de velocidad, pero la ausencia de sistemas de retención ocupa el segundo lugar.

Además de las sanciones por no llevar cinturón, 72 personas circulaban sin casco, una decisión que -recuerda la DGT- incrementa el riesgo de lesión en la cabeza, la severidad de las lesiones, el tiempo de internamiento en el hospital y la probabilidad de muerte como consecuencia de lesiones en la cabeza.



Otros 771 conductores fueron pillados usando el teléfono móvil, 79 con auriculares y un total de 1.057 por distintas distracciones al volante.También se han hecho controles de alcohol y drogas y en siete días se contabilizaron 1.507 positivos, 1.079 por alcohol y 428 por drogas.



Hasta 357 conductores fueron sorprendidos realizando un adelantamiento antirreglamentario y otros 303 saltándose una señal de stop o ceda el paso.



En la misma semana, 1.218 conductores fueron denunciados por circular con vehículos con importantes deficiencias técnicas, 38 de ellos fueron inmovilizados por deficiencias técnicas que hacían imposible continuar el viaje.



Otros 1.238 incurrieron en infracciones por no llevar al día la documentación, en la mayoría de los casos por no tener pasada la ITV, y otros 682 por documentación relativa al conductor.