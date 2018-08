Más de 20.600 conductores denunciados por exceso de velocidad en una semana

Durante la campaña realizada por la DGT se han controlado más de 600.000 vehículos y se ha destacado también el número de infracciones por no usar el cinturón de seguridad, en lo que incurrieron 2.227 personas, de ellas 114 por no llevar a menores con su correspondiente sistema de retención.



La falta de mantenimiento de los vehículos y el envejecimiento del parque automovilístico se refleja en las 1.607 denuncias puestas por deficiencias técnicas y 1.824 de la documentación, en la mayoría de los casos por no tener pasada la inspección técnica de vehículos.También destacan los 1.193 conductores que dieron positivo en controles de alcohol y drogas.



Desde la DGT se asegura que el cumplimiento de los límites de velocidad sigue siendo una de las asignaturas pendientes de la seguridad vial en España, más si cabe en carreteras convencionales. Diferentes estudios destacan que en este tipo de vías el 39% de los vehículos superan la velocidad límite establecida mientras que el 13% lo hacen en más de 20 kilómetros por hora.



Respecto al cinturón de seguridad, la DGT recuerda que llevarlo puesto reduce a la mitad el riesgo de muerte en caso de accidente. El uso del móvil durante la conducción sigue siendo una acción habitual entre algunos conductores tal y se ha constatado, durante la campaña, que sólo en carreteras convencionales 1.230 conductores han sido denunciados por esta infracción.



La DGT advierte de que gestos tan sencillos como responder a una llamada, mandar un whatsapp y mantener una conversación mientras se conduce son en muchas ocasiones letales. Además, durante esta semana 471 conductores fueron sorprendidos realizando adelantamientos antirreglamentarios y otros 440 saltándose señales de stop.



Por otra parte, el envejecido parque automovilístico en España y la falta de mantenimiento hacen que circulen por carretera vehículos con deficiencias técnicas que suponen un riesgo para la seguridad vial. Durante la campaña, agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil inmovilizaron el vehículo a 38 conductores por deficiencias técnicas que hacían imposible continuar el viaje.