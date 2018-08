Máster en Tráfico, Movilidad y Seguridad Vial de la Fundación Pons y el IMF

La Organización Mundial de la Salud (OMS) identifica para el año 2030 los traumatismos y secuelas por accidentes de tráfico como uno de los principales factores de carga mundial que afectan a la salud y seguridad de la población. Actualmente, los accidentes de tráfico causan al año más de 1,3 millones de muertes y entre 25 y 52 millones de traumatismos graves.

Las principales Entidades Públicas y Empresariales están implantando nuevos modelos de gestión y sistemas de tráfico, movilidad y seguridad vial que reduzcan los riesgos de accidentes de tráfico y optimicen sus recursos de movilidad. Estos esfuerzos están logrando reducir los accidentes de tráfico y, adicionalmente, generando valor económico y reducción de costes en los balances financieros.



La Fundación Pons y el Instituto Madrileño de Formación IMF presentan el 'Máster en tráfico, movilidad y seguridad vial' con el objetivo de formar profesionales capaces de ofrecer soluciones de seguridad vial en las empresas e instituciones a nivel nacional e internacional. La superación del programa formativo da acceso a la obtención del Título de máster o especialista, avalado por la Universidad Camilo José Cela de cuyo centro es colaborador el Instituto Madrileño de Formación IMF. Además, las personas que se inscriban através de 'Ponle Freno' se beneficiaran de un 5% de beca.



El Máster en Tráfico, Movilidad y Seguridad Vial está dirigido a toda entidad Pública o Privada que cuente con conductores (profesionales o no) y vehículos (flotas) o una combinación de ambos elementos, debe estar interesada en formar a sus técnicos de prevención, calidad y/o seguridad en esta materia.



Las clases se imparten de forma oline, a través del campus virtual, semipresencial, en la los alumnos asistirán a 12 sesiones presenciales (9 Masterclass + 3 Seminarios) donde el equipodocente presentará los contenidos del máster, propondrá ejemplos de casos prácticos, etc, y semipresencial Premium, donde además de las ventajas de la formación online, los alumnos asistirán a 60 horas en modalidad presencial (54 horas asociadas a módulos + 2 Seminarios).



El equipo docente está formado esencialmente por profesionales de empresas y del mundo académico, que pueden transmitir a los alumnos experiencias laborales vivas y aportar ejemplos válidos en el ámbito de la Seguridad Vial.