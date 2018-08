Los mayores de 65 años superan a los jóvenes en accidentes de tráfico

La directora del Observatorio Nacional de Seguridad Vial de la DGT, Anna Ferrer, aboga por “afinar” los mecanismos para detectar a tiempo cuándo una persona mayor de 65 años ha perdido las condiciones para conducir con seguridad. La clave sería mejorar el funcionamiento de los centros de reconocimiento de conductores, tal y como detectó en su momento Ponle Freno.



Ferrer ha afirmado que los datos "provisionales" y en términos "absolutos" a la espera de la publicación del Anuario Estadístico de Accidentes de la Dirección General de Tráfico señalan que en 2010 fallecieron en las carreteras 400 jóvenes frente a 500 víctimas mayores de 65 años. De estas últimas, 300 murieron en carreteras y 200 en zonas urbanas.



Menos accidentes desde que entró en vigor la limitación a 110km/h



La accidentalidad en autopistas y autovías ha disminuido más que en el resto de las vías desde que entró en vigor el límite de 110 km/h.



Tras participar en las jornadas 'Informar para prevenir' organizadas por la Fundación Mapfre en Madrid, Ferrer ha reiterado una vez más que el límite de velocidad en autovías y autopistas "no es una medida de seguridad vial", sino que "es una medida de ahorro energético", pero ha subrayado que ya hay "datos objetivos" de que la reducción de la velocidad ha influido positivamente en la accidentalidad.



Sobre la posible renovación del límite en autovías y autopistas, que inicialmente está vigente hasta el próximo 30 de junio, ha insistido en que la decisión de extender el límite más tiempo será una "decisión política" que se tome en función del "ahorro energético" y no de la "opinión" de la DGT.



Estrategia de Seguridad Vial para el periodo 2011-2020



Por otro lado, la responsable de la DGT ha repasado algunos de los objetivos previstos en la Estrategia de Seguridad Vial para el periodo 2011-2020, aprobada el mes pasado por el Consejo de Ministros.



Entre ellos, ha destacado la meta de reducir a cero el número de fallecidos en accidentes de tráfico en zonas urbanas y conseguir que ningún niño pierda la vida por no llevar un sistema de retención infantil adecuado. Otro de los objetivos fijados ha sido reducir un 10% el número de fallecidos mayores de 65 años.



También ha señalado que en temas como el alcohol al volante o la velocidad "hay voces que querrían que la norma fuera más laxa", a lo que se ha opuesto.



Durante su intervención en las jornadas, ha repasado los logros conseguidos en seguridad vial en los últimos años, entre ellos una reducción del 50% de las víctimas mortales entre 2003 y 2010.



Por último, ha anunciado que en tres semanas se hará "un balance objetivo" sobre la repercusión de la limitación de velocidad máxima a 110 km/h en la siniestralidad.