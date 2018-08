El 46% de los menores muertos en accidentes no usaba sistema de seguridad

ASEPRI ha instado a la utilización y al uso correcto de los sistemas de retención infantil, ya que los accidentes de tráfico siguen siendo la primera causa de mortalidad en los niños.



Los fabricantes de productos para la infancia han realizado un llamamiento a los padres para utilizar estos dispositivos de seguridad, que previenen entre el 50 y el 80 % las lesiones graves y mortales.



El presidente de ASEPRI, Vicente Mompó, ha incidido en que el uso incorrecto de estas sillas multiplica por cuatro el riesgo de muerte infantil en caso de accidente de tráfico y causa lesiones y secuelas muy graves en cuatro de cada cinco casos en los que se sobrevive.



Entre los errores más comunes en el uso de sistemas de retención infantil, Mompó ha indicado que se deja holgado el arnés, se ancla mal con el cinturón de seguridad o incluso no se desactiva el airbag cuando la silla se coloca en el asiento delantero. Colocar al niño en el mismo sentido de la marcha antes de tiempo y utilizar una silla no acorde al peso del niño son otros de los malos usos de los sistemas de retención infantil, según ASEPRI.El presidente de la asociación ha asegurado que ni siquiera en los trayectos cortos se debe viajar sin un sistema de retención infantil o sin cinturón de seguridad.



Por ello, ha recordado la obligatoriedad de que los niños viajen en estos dispositivos al menos hasta que midan 135 centímetros de altura y ha insistido en que la cabeza del niño debe quedar protegida por el reposacabezas del vehículo.

En líneas generales, el asiento trasero central es la plaza más segura para colocar la silla, al encontrarse más alejada de cualquier zona de impacto en caso de accidente.



En referencia a la posición más segura, Mompó ha destacado que lo recomendable es mantener al bebé el mayor tiempo posible en sentido contrario a la marcha, hasta que el tamaño del niño no lo permita. Además, también ha resaltado que se deben ajustar las correas de la sillita a la estatura del niño sin que queden por debajo o por encima de los hombros.



No utilizar sistemas de retención infantil que hayan estado dentro de un coche que haya sufrido un accidente, revisar los asientos de segunda mano y no conducir con objetos sueltos dentro del coche son otros de los consejos de la asociación.