Mensajes en los pasos de peatones para advertir del peligro del WathsApp en Murcia

Mensajes como "responde cuando hayas cruzado" o " pon en pause tu música, no tu vida" adornan unos 80 pasos de peatones de Murcia. Así, el ayuntamiento de la ciudad quiere advertir a los peatones sobre el riesgo que conlleva cruzar la calle con los cascos o usando el móvil con aplicaciones como el WhatsApp.



Entre los mensajes que que los peatones pueden ver en los pasos de cebra se encuentran frases como: 'Te contesto luego' o "Espera, voy a cruzar', junto al logot de la aplicación de mensajería instantánea.



En las 200 señales verticales aparecen textos como 'Evita accidentes. Contesta más tarde.Responde tu llamada o mensaje después de cruzar'.



La finalidad es concienciar sobre las consecuencias que tiene la distracción también en los viandantes.



No es la primera vez que en Murcia se pone en marcha una iniciativa similar. En 2008 pintaron mensajes en los pasos de peatones para evitar atropellos, aunque no existía wathsApp los móviles ya eran una gran distracción. En 2013, la localidad murciana de San Javier instaló señales similares, porque allí el uso indebido del móvil provocaba el 7% de la siniestralidad.



Otros países ya han llevado a cabo campañas similares. En concreto, Estados Unidos, en septiembre de 2014, lanzó la campaña YOLO: You Only Live Once' ('Sólo se vive una vez').