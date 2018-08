La mitad de los transportes escolares, denunciados en la campaña de la DGT

La falta de autorización especial de transporte escolar y del seguro de responsabilidad ilimitado siguen siendo las irregularidades más numerosas.

La DGT destaca que en esta campaña, en la que ha aumentado un 22% el número de vehículos controlados respecto a la anterior, un conductor de transporte escolar dio positivo en la prueba de alcoholemia y otro en drogas.



La persona que dio positivo en alcohol era un conductor de un autobús que transportaba a 66 menores en la provincia de Murcia.

Los hechos ocurrieron a primera hora de la mañana del lunes 24 de noviembre cuando agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil establecieron un control y apreciaron que el conductor mostraba síntomas externos de haber ingerido bebidas alcohólicas.



Por ello le fueron practicadas las pruebas de alcoholemia, que arrojaron un resultado de 0,34 y 0,32 miligramos de alcohol por litro de sangre espirado, superando en más del doble la tasa máxima permitida para este tipo de conductores, fijada legalmente en 0,15.



El vehículo fue inmovilizado y el conductor denunciado por una infracción que lleva aparejada una sanción de mil euros y la pérdida de seis puntos del carné de conducir.Además, otro conductor de transporte escolar fue imputado por llevar el vehículo sin puntos en el carné y fue puesto a disposición judicial.



Por otra parte, seis conductores fueron denunciados por circular a velocidad superior a la permitida.



Respecto al cinturón de seguridad, en las inspecciones realizadas por los agentes se constató que veintiséis vehículos que disponían de estos sistemas de retención presentaban anomalías en su funcionamiento, mientras que veintiocho circulaban sin la inspección técnica en regla.



Las irregularidades administrativas son las que mayor número de denuncias han generado. Por ejemplo, no disponer de la autorización especial para realizar transporte escolar ha supuesto la denuncia a 1.784 conductores y no tener suscrito un seguro de responsabilidad ilimitado, como exige la ley, ha dado lugar a 363 denuncias.



Los agentes también han comprobado que 187 vehículos de transporte escolar presentaban deficiencias en las puertas de servicio y emergencias así como en sus dispositivos para accionar.



Además, 51 conductores fueron denunciados por exceso de tiempo de conducción o minoración del descanso y otros 78 por no llevar en el autocar a una persona encargada del cuidado de los menores cuando así procedía.



La DGT comenta que su preocupación para que el transporte de menores se realice de forma segura lleva a los agentes a realizar permanentemente controles en este tipo de vehículos.