Los nuevos límites de velocidad entrarán en vigor en "dos o tres meses"

La modificación más importante en los límites de velocidad es el aumento de 120 a 130 km/h en determinados tramos de autopistas y autovías en función de las condiciones meteorológicas y de tráfico. La velocidad en carreteras secundarias pasará de 100 a 90 km/h en aquellas que tengan menos de 6,5 metros de ancho, mientras que en ciudad se reducirá a 30 km/h en las calles con un solo carril.

El reglamento de circulación, que entrará en vigor en 2015, también trae otras novedades relacionadas con el uso del cinturón de seguridad, la obligatoriedad del casco para los ciclistas en ciudad y la prohibición de los detectores de radares.

El nuevo reglamento entrará en vigor una vez que el Consejo de Estado lo estudie y se realicen las modificaciones oportunas en el proceso de tramitación. González, que ha intervenido en la I Jornada de Movilidad, Accesibilidad y Seguridad Vial organizada por el Observatorio Local de Seguridad Vial de Ávila, que cumple un año, ha destacado también las cifras "ligeramente inferiores" que, a falta de que concluya 2014, se están registrando en el número de víctimas de accidentes de tráfico.



En este sentido, el fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, ha asegurado que el nuevo reglamento será un instrumento normativo "de relevancia" para mejorar las estrategias de seguridad vial.



Dichas estrategias pasan por la educación, la prevención y la aplicación de la ley, con una presencia "clave" de las policías locales en los cascos de las ciudades y de la Guardia Civil en las carreteras, ha manifestado.



Esa presencia, ha resaltado, será "no sancionadora, sino educativa", porque "no hay que creer que cambiando las normas se solventa el problema", sino que se trata de "instrumentos y marcos jurídicos que ayudan", aunque "la clave está en la concienciación de los ciudadanos".



El fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial ha llamado la atención, en declaraciones a los medios, sobre la importancia de "la cultura del respeto a la ley y a la norma", porque "refleja solidaridad".



Vargas ha incidido en que la "causa" de la seguridad vial es "de todos los ciudadanos" y "no sólo de instituciones" como los ayuntamientos, la DGT o la Fiscalía.