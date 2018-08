El parque automovilístico español no reducirá su edad media de 11,6 años hasta 2020

El vicepresidente ejecutivo de Anfac, Mario Armero, en el marco de la presentación de siete medidas que permitirán reducir un 70% las emisiones en las ciudades declaró que los 11,6 años de media representan un incremento en comparación con la media de antigüedad del año pasado de 11,4 años y la estimación para 2016 es que se alcancen los 12 años de promedio. "Hasta 2020 no se producirá un rejuvenecimiento del parque español y en 2016 crecerá hasta 12 años", afirmó Armero, al tiempo que resaltó la necesidad de continuar con planes como el PIVE, ya que es el "arma más importante" a la hora de rejuvenecer el parque.



Asimismo, apuntó que en Europa "no ha habido" un plan más eficaz en este sentido, a pesar de lo que la edad media de los coches en España seguirá estando por encima de once años hasta 2025, mientras que en 2020 se podrían alcanzar los 3,5 millones de vehículos con más de 20 años. Según datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente, la media de emisiones de dióxido de carbono (CO2) de los turismos en la Unión Europea fue de 123,4 gramos por kilómetro en 2014, un 2,6% menos y una cifra superior a los 118,6 gramos de CO2 registrados en España, un 3,1% menos.



El vicepresidente ejecutivo de Anfac destacó que estas cifras se sitúan por delante de los objetivos medioambientales europeos, que contemplan un límite de 130 gramos de CO2 para 2015 y explicó que la tecnología diésel "es fundamental" para seguir en línea con los objetivos para 2020 de llegar a 95 gramos.